疫情指揮官交接 王必勝首度主持下午記者會

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中受徵召參選台北市長，辭去衛福部長及指揮官職務，指揮官由衛福部次長王必勝接任，今天下午2時舉行交接，王必勝將首度主持記者會。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，單日新增本土個案連5天維持2萬多例，昨天新增2萬4196例本土個案，較昨天下降4.2%，與上週同期相比少約3500例，下降12.7%，但新增5例兒童重症，為4例MIS-C及1例細支氣管炎。

國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，指揮中心公布確診的北部20多歲女性5名密切接觸者，以及個案染疫母親的7名職場接觸者的PCR檢驗報告，結果都是陰性，個案一家三口是否皆感染BA.5仍待後續病毒基因定序出爐，將是今天記者會關注焦點之一。

國際間Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情持續處於升溫趨勢，是否為台灣帶來另一波大流行，備受矚目。指揮中心評估台灣第3劑COVID-19疫苗大多在半年內接種，具一定保護力，但韓國近期放寬第4劑接種資格至50歲以上、18歲以上慢性病患者等，台灣是否跟進，備受關注。

行政院15日宣布陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任部長、醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任疫情指揮官，今天辦理職務交接，人事令同日生效；另聘張上淳擔任行政院首席防疫顧問，兼任指揮中心專家諮詢小組召集人。

根據指揮中心統計，今年1月至7月16日，本土輕症、無症狀個案累計419萬408例、占99.54%，中症累計1萬719例、占0.26%，重症累計8492例、占0.2%，其中死亡累計7323人。

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