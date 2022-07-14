蔡詩萍確診康復「帶狀皰疹爬上臉」 醫勸：染疫後別做這事

新冠疫情已經延燒超過兩年半了，台灣至今也有400多萬人染疫。作家蔡詩萍也在臉書分享他染疫後長新冠的經驗，呼籲粉絲要多注意健康，不要逞強，避免後遺症。

蔡詩萍是在5/25跑馬拉松後之後染疫的，有親友提醒他那場馬拉松有傳出疫情，蔡詩萍心想「不會吧」，直到跑完第五天他開始鼻塞、微咳，他回想當時跑馬完有在帳篷沖洗，可能是那時無罩染禍，他快篩出線兩條線，PCR也陽性，開始7+7的生活。

蔡詩萍是輕症，沒發燒僅微咳，吃了清冠一號，五天後連續三天快篩都是陰，第八天起他回辦公室上班，但盡量跟人少接觸。十四天過後，蔡詩萍趁周末慢慢跑了半馬，再隔一周，他周五發現嘴角出現小痘子，蔡詩萍不以為意，直覺是「天熱火氣大」。周六蔡詩萍又出門跑步，在高溫下跑完30公里。

周日時，蔡詩萍發現臉上的痘子明顯變大且紅腫，他抹了藥膏但沒放心上，但痘子在周一大爆發，便多變紅且看起來很怪。妻子驚覺異狀，蔡詩萍二度就醫，才確認是帶狀皰疹，眾所周知，帶狀皰疹攻擊臉部，有可能損害顏面神經、聽覺神經、視神經受損，可能會有嚴重後果。

蔡詩萍確診康復後，因為免疫力下降，又感染帶狀皰疹。圖擷自 蔡詩萍臉書

蔡詩萍形容，「我的右邊臉頰，在眼眶到右嘴唇之間，正是帶狀皰疹病毒肆虐的『主舞台』」，皮膚是麻麻，是刺刺，是一種很難描述的「不舒服感」，說痛嘛，沒到要命的痛；說癢嘛，白天還好，午夜過後，就癢得睡不著！

醫生告訴他，「染疫後，免疫力下降，建議盡量多休息，少做劇烈運動，讓免疫系統慢慢恢復。太激烈的運動，會讓免疫系統失調的身體，很不容易抵抗外來的病毒」。醫生也解釋，因為蔡詩萍小時候出過水痘，殘留了皰疹病毒，趁著免疫系統在染疫後的虛弱，藉機又發動攻擊，才變成帶狀皰疹。他分享自身經歷，祝福大家盡量不要染疫，如果染疫也要好好照顧自己，不要逞強，要避免「長新冠」後遺症。

po文一出，網友紛紛打氣，「還好在一週內發現病毒打針吃藥，否則就嚴重了」、「謝謝詩萍哥分享！讓我們更有所警惕，更加謹慎小心」、「謝謝您分享寶貴經驗，但也祈禱與疫情共存時，大家平安健康」。也有人建議，「請記得去打帶狀皰疹疫苗，有備無患喔」、「免疫力真的是關鍵」。

不少康復者分享經驗，「羨慕染疫痊癒後跑步不會喘」、「不要太累，運動可以慢慢來，還是要多休息」、「長新冠的後遺症，50歲以上帶狀性皰疹發作機率蠻高的，代表自體免疫功能下降」、「我也是後遺症，肌力大減，今天打球小腿肌直接撕裂傷」、「之前確診康復後，有一陣子是心跳快又喘，皮膚一直癢，體力也差了很多，記憶也不好。」

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