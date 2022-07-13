確診男「痛徹心扉」竟主動脈剝離 緊急手術搶命

確診COVID-19的52歲男子因呼吸喘就醫，甚至感到「痛徹心扉」，經緊急手術搶回一命。醫師提醒，主動脈剝離除撕裂性胸痛，瞬間可能心肌梗塞、腦中風等，是與時間賽跑的急症。

馬偕紀念醫院心臟血管外科主任簡禎彥今天透過新聞稿指出，52歲確診男子因呼吸喘就醫，發現心包膜積液且狀況持續惡化而轉院至馬偕，進一步診斷出主動脈剝離，立刻安排緊急手術。

簡禎彥表示，這是一項極度考驗醫療團隊體力與耐力的手術，手術時間動輒6至8小時以上，以往會安排團隊人員輪替，但因病患為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，為降低感染風險，最後決定以10人小組穿著乙級防護隔離裝備完成手術。

回想10小時搶命過程，簡禎彥說，全員無接替休息、全程站立、低頭專注，不吃不喝也不上廁所，手術結束後小組成員人人汗流浹背、精疲力盡，因乙級裝備會影響手術進程和流暢度，團隊溝通必須更加明確而清楚。

簡禎彥解釋，主動脈剝離病人經常是前一秒活動自如，下一秒就感到撕裂性的前胸悶痛，甚至延伸到背後或脖子，一瞬間便可能發生心肌梗塞、腦中風、昏迷等緊急情況，是與時間賽跑救命的急症。

近年來隨著生活飲食習慣改變，及遺傳性高血壓、抽菸等危險因子，簡禎彥說，導致這類心臟血管疾病的族群年齡也有逐漸下降的趨勢。

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