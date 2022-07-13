公布指揮官繼任人選？ 指揮中心下午2時舉行記者會
民進黨中執會今天將通過衛福部長陳時中選台北市長提名案，指揮中心指揮官繼任人選是否也會在今一併公布，有待指揮中心下午2時舉行記者會時說明，今記者會仍由發言人莊人祥主持。
衛福部昨天舉辦集中檢疫所防疫紀錄專書「戰疫堡壘」發表暨感恩茶會；這場活動被視為部長陳時中辭職參選台北市長的「畢業典禮」。然而衛福部和指揮中心指揮官接任人選至今未定。
行政院發言人羅秉成昨表示，待民進黨中執會完成提名作業程序，陳時中部長也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選。
但儘管疫情下降、指揮官參選，指揮中心仍無解散或降級的打算。
發言人莊人祥說，世界衛生組織仍把新冠肺炎定為「緊急公衛事件」，因除了世界衛生組織（WHO）仍把新冠肺炎定為「緊急公衛事件」，且台灣致死率也仍在萬分之十七，尚未「流感化」，因此降級時間「還沒到」。
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