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經濟陰霾碰上地緣政治風險 台灣還能只靠護國神山？

台北市長最新民調！陳時中支持度領先 看好度卻輸蔣萬安

公布指揮官繼任人選？ 指揮中心下午2時舉行記者會

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
發言人莊人祥。圖／本報資料照
發言人莊人祥。圖／本報資料照

民進黨中執會今天將通過衛福部長陳時中選台北市長提名案，指揮中心指揮官繼任人選是否也會在今一併公布，有待指揮中心下午2時舉行記者會時說明，今記者會仍由發言人莊人祥主持。

衛福部昨天舉辦集中檢疫所防疫紀錄專書「戰疫堡壘」發表暨感恩茶會；這場活動被視為部長陳時中辭職參選台北市長的「畢業典禮」。然而衛福部和指揮中心指揮官接任人選至今未定。

行政院發言人羅秉成昨表示，待民進黨中執會完成提名作業程序，陳時中部長也提出辭呈後，行政院會適時公布接任人選。

但儘管疫情下降、指揮官參選，指揮中心仍無解散或降級的打算。

發言人莊人祥說，世界衛生組織仍把新冠肺炎定為「緊急公衛事件」，因除了世界衛生組織（WHO）仍把新冠肺炎定為「緊急公衛事件」，且台灣致死率也仍在萬分之十七，尚未「流感化」，因此降級時間「還沒到」。

指揮官陳時中將代表民進黨角逐台北市長。圖／本報資料照
指揮官陳時中將代表民進黨角逐台北市長。圖／本報資料照

新冠肺炎 COVID-19

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