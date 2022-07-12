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新竹縣+728例 嬰幼兒莫德納疫苗7月21日起開打

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
COVID-19確診案例新竹縣今天新增728例，其中包含103歲百歲人瑞確診。竹縣預計將自7月21日起，提供6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，加強嬰幼兒保護力。圖／縣府提供
COVID-19確診案例新竹縣今天新增728例，其中包含103歲百歲人瑞確診。竹縣預計將自7月21日起，提供6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗基礎劑，加強嬰幼兒保護力。圖／縣府提供

COVID-19確診案例新竹縣今天新增728例，其中包含103歲百歲人瑞確診，18歲至64歲青壯年確診為多數，約占7成。新竹縣預計將自7月21日起，提供6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗基礎劑，提供3種方式施打加強嬰幼兒保護力。

新增728例個案分布，竹北市有271例、竹東鎮98例、湖口鄉125例、新豐鄉85例、新埔鎮29例、關西鎮34例、芎林鄉29例、橫山鄉10例、寶山鄉14例、北埔鄉8例、峨眉鄉6例、尖石鄉12例、五峰鄉7例。目前新竹縣居家隔離726人、居家照護列管人數2513人。

新竹縣衛生局表示，新竹縣預計將自7月21日起，提供6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納COVID-19疫苗基礎劑，嬰建議接種2劑，每劑0.25ml，2劑間隔4至8周以上；新竹縣將依中央撥補時間，採各合約醫療院所門診或衛生所安排接種、醫院開設接種站，以及安排醫療團隊入幼托園所等3種方式施打。

衛生局提醒，7月13日於聖母診所旁廣場、7月15日在台大生醫竹北院區，均開設Novavax疫苗社區接種站專案，分別提供300位、500位名額。此外，7月15日下午2時至3時加開莫德納社區接種專案，由仁慈醫院在聖母診所旁廣場服務，提供1至4劑（含6至11歲的第1、2劑）共500個名額，開放民眾線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068

仁慈醫院預約疫苗接種網站：

https://www.beclass.com/rid=2648b2262c54a374b9b3

台大生醫醫院竹北院區預約疫苗接種網站：

https://www.hch.gov.tw/?aid=501&page_name=detail&iid=205

新冠肺炎 COVID-19 新竹

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