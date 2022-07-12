直播／長照致死率2.6% 羅一鈞：與80歲以上長者接近

指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，住宿式長照機構累計5萬5060人確診，其中住民人數為4萬3487人。醫療應變組副組長羅一鈞表示，7月4日至10日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為90%。

而根據指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，通報機構數達1568家，確診住民人數為4萬3487人、確診工作人員數為1萬1573人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至7月10日，累計死亡人數1140人，致死率為2.6%，與之前公布80多歲的致死率2.73%接近。

羅一鈞強調，機構長者平均死亡年齡為80多歲，因此比較需和全國80多歲染疫年齡層相比，而非和全年齡層相比。

醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬1105床、空床6471床、空床率58.3%；55家集中檢疫所共7610床、空床數5088床、空床率66.9%；48家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1330床、空床率37.8%。

另根據指揮中心統計昨天共開立5376人份口服抗病毒藥，其中輝瑞「倍拉維」（Paxlovid）共4225人份、默沙東「莫納皮拉韋」1151人份；今年以來累計開立約36萬7319多人份，包括29萬6781人份倍拉維及7萬538人份莫納皮拉韋。

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