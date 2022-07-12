想出國又怕坐飛機危險？醫揭真相：注意兩件事反而更安全

重新出國旅遊的日子似乎越來越近，但還是很多人擔心坐飛機的密閉空間，會讓感染機會大增。重症醫療醫師黃軒在臉書上分享相關研究。他指出，「在空中旅遊，受COVID-19傳播的機會比你在辦公室內、教室內、超市內或捷運內，低太多了。」只要做好兩點準備，還是可以安排出國行程。

黃軒在貼文中說，該研究分析了近1億4千萬的空中旅客資料，在空中旅遊上得到確診傳染旅客2866位。平均每百萬名空中旅客，會有1名得到感染，而這樣的比例比在地面上低的多。原因有以下幾點：

一、機艙內的通風系統等級很高，比我們日常所處空間的通風率高非常多；二、機艙內都是背對背，減少了面對面的接觸傳播；三、現在上飛機前，多半會要求陰性證明才能上飛機；四、機場內的程序已經大幅簡化，包括check-in、登機，很多都已不需要接觸到人；五、機艙內許多流程與設施，為了預防傳染多有改良；六、搭機的所有人都有實名和聯絡資料，有甚麼變化都很容易找到人。

那為甚麼每天還是有那麼多的入境旅客驗出陽性呢？黃軒解釋，現在的Omicron病毒傳播速度非常快，且潛伏期變短，在國外病毒已經深入社區的情況下，隨時都可能感染病毒。那些受到感染的入境旅客很可能是在做完檢驗報告到上機前受到感染，才在下機後採檢出的。

即使如此，黃軒仍提醒，想出國仍須特別注意「兩件事情」。也就是「口罩」和「疫苗」，正確戴口罩，仍能有效降低感染機率；而很多國家和航空公司，都有要求要完成接種疫苗，才可以空中旅遊。而不是「不是邊界一開放，你一上飛機，你就安全了。」

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