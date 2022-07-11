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2例20多歲男性染疫亡 青少年敗血症加護病房觀察中

本土增1萬9051例 中重症172例、再添96死

中央社／ 台北11日電

中央流行疫情指揮中心今天公布，新增1萬9051例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，這是睽違69天跌破2萬例；新增中重症172例，其中96人死亡，另境外移入80例。

新冠肺炎 COVID-19

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