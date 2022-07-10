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111年本土破400萬例 Novavax疫苗單日接種5483人次

中央社／ 台北10日電

據指揮中心統計，今年累計本土確診個案破400萬例，死亡累計6771人，發言人莊人祥表示，疫情比預期的還要緩降，後續發展持續觀察；Novavax疫苗接種，開打次日施打5483人次。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，根據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月至7月9日，本土病例累計402萬3984例，確診個案中症累計1萬179例、重症累計7881例，其中死亡累計6771人。

莊人祥今天下午接受媒體電話聯訪時表示，國內新增2萬7708例COVID-19本土病例，較上週同期下降14.9%，日前國內有專家評估，7月11日本土個案將跌破萬例，當初指揮中心推估有可能性，但以今天走向分析，已經不可能，坦言疫情比預期的還要更緩慢下降。

接種疫苗是恢復正常生活關鍵之一，首批Novavax疫苗50.4萬劑8日起各縣市陸續開打。莊人祥說，昨天共有5483人次施打Novavax疫苗，其中以接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑最多，共有2803人次接種；第1次追加劑，也就是第3劑施打人數為1385人次，位居第二，第1劑接種834人次，排名第三。

據統計，昨天共開立2507人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共2295人份、默沙東「莫納皮拉韋」212人份，今年以來累計開立約36萬277人份，包括29萬1123人份倍拉維及6萬9154人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬1699床、空床數7022床、空床率60%，其中台北區空床率52%、北區57.7%、中區64.3%、南區57.6%、高屏區67.4%、東區60.2%。53家集中檢疫所共7610床、空床數5175床、空床率68%；41家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1519床、空床率43.2%。

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