本土2萬7708例、136例境外 71人染疫歿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2萬7844例COVID-19確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。

指揮中心表示，今日新增之27,708例本土病例，為12,887例男性、14,812例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,372例)、台中市(3,474例)、桃園市(2,947例)、高雄市(2,935例)、台北市(2,785例)、台南市(2,264例)、彰化縣(1,462例)、屏東縣(1,064例)、苗栗縣(732例)、宜蘭縣(726例)、新竹縣(710例)、雲林縣(660例)、新竹市(640例)、南投縣(562例)、嘉義縣(502例)、花蓮縣(486例)、基隆市(388例)、台東縣(346例)、嘉義市(308例)、金門縣(162例)、澎湖縣(160例)、連江縣(23例)。

指揮中心指出，今日新增71例本土病例死亡個案，為43例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、70例具慢性病史、50例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至7月7日，死亡日期介於6月21日至7月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增136例境外移入個案中，為79例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(6例)、印度(4例)、泰國(3例)、阿拉伯聯合大公國(2例)、烏拉圭、德國及新加坡(各1例)移入，另118例感染國家調查中。入境日期介於今年7月8日至7月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,913,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,827,369例排除)，其中4,082,028例確診，分別為15,682例境外移入、4,066,292例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,624例COVID-19死亡病例，其中7,609例本土，個案居住縣市分布為新北市1,794例、台北市937例、台中市721例、高雄市683例、桃園市590例、台南市531例、彰化縣414例、屏東縣313例、雲林縣212例、南投縣211例、基隆市184例、宜蘭縣162例、苗栗縣155例、嘉義縣141例、花蓮縣125例、新竹縣122例、嘉義市119例、台東縣100例、新竹市72例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。 國內新增2萬7844例COVID-19確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增2萬7844例COVID-19確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增2萬7844例COVID-19確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。圖／指揮中心提供 國內新增2萬7844例COVID-19確定病例，分別為2萬7708例本土個案及136例境外移入；另確診個案中新增71例死亡。圖／指揮中心提供 口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供 醫療資源。圖／指揮中心提供

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