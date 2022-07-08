快訊

前日相安倍晉三身亡…從政之路得天獨厚 卻不敵命運捉弄

日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

林佳龍點頭選新北 「關鍵晚餐」內幕曝光

首批莫德納次世代疫苗 最快10月抵台

中央社／ 台北8日電

全球COVID-19疫情未歇，指揮中心發言人莊人祥今天說，美國預計9月底至10月初可審畢莫德納次世代疫苗EUA，如審查順利會同步請廠商提供資料，最快10月有機會進口台灣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，疫苗接種持續進行，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中呼籲儘速接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑。

莊人祥說，目前開放6類對象接種第4劑，包括65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者；另外像是醫事人員、機場港埠和居家檢疫人員、機構與社福照護體系工作人員等，間隔5個月即可接種。

除此之外，各界關注其他疫苗採購、到貨及檢驗進度。莊人祥指出，今年已和莫德納公司簽訂2000萬劑採購合約，目前已到貨900多萬劑，還有1100萬劑可自選傳統疫苗或次世代疫苗。

他表示，據了解，美國預計9月底至10月初可審畢莫德納次世代疫苗的緊急使用授權（EUA），如審查順利將請廠商同步提供送審資料，次世代疫苗10月可望進口台灣。

至於正在檢驗封緘的莫德納嬰幼兒疫苗，莊人祥說，食藥署預計20日檢驗完畢，21日起配發到各縣市，並根據各縣市狀況安排接種時程。

根據指揮中心統計，國內累計接種5846萬3820劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率91.36%、第2劑84.85%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.53%。

新冠肺炎 COVID-19 莫德納 莊人祥 疫苗

延伸閱讀

7月中旬單日確診降至萬例以下？ 莊人祥曝1關鍵因素

邊境鬆綁每周4萬人憂境外移入暴增？ 莊人祥回應了

全國逾400萬人確診！全年齡致死率0.16％ 70歲以上更高

直播／今病歿+131、本土+30314 境外+163

相關新聞

不只成功嶺防疫失控 綠委爆金六結營區某連過半染疫

民進黨立委何志偉接獲新兵舉報，軍營中不只成功嶺防疫失控，金六結營區一個連也過半染疫，何志偉批評，防疫各單位都很辛苦，但國...

台南+2417 周六、日30場Novavax疫苗免預約隨到隨打

台南市今日新增2417名COVID-19本土確診個案，市長黃偉哲表示，全國短期目標拚到每天3萬例以下，台南市希望拚到每天...

莫德納次世代疫苗來了？ 指揮中心：準備就緒可望10月到貨

Novavax疫苗尚有100多劑未到貨，外界關心，何時可到貨？以及次世代疫苗採購情形，預計何時到貨及開打時程？指揮中心發...

台中+3851 Novavax疫苗明開放院所預約開打

台中市副市長令狐榮達今天在線上防疫記者會說，台中今新增3851例確診，較上周五單日確診數下降25.3%，雖已脫離高原期，...

7月中旬單日確診降至萬例以下？ 莊人祥曝1關鍵因素

中研院院士、前副總統陳建仁日前接受「自由時報」網路節目「官我什麼事」專訪表示，台灣本土Omicron疫情為這半年才進來的...

全國逾400萬人確診！全年齡致死率0.16％ 70歲以上更高

中央流行疫情指揮中心今公布，今年統計至7月7日本土病例共396萬5690例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。