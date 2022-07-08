首批莫德納次世代疫苗 最快10月抵台

全球COVID-19疫情未歇，指揮中心發言人莊人祥今天說，美國預計9月底至10月初可審畢莫德納次世代疫苗EUA，如審查順利會同步請廠商提供資料，最快10月有機會進口台灣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩降，疫苗接種持續進行，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中呼籲儘速接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑。

莊人祥說，目前開放6類對象接種第4劑，包括65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者；另外像是醫事人員、機場港埠和居家檢疫人員、機構與社福照護體系工作人員等，間隔5個月即可接種。

除此之外，各界關注其他疫苗採購、到貨及檢驗進度。莊人祥指出，今年已和莫德納公司簽訂2000萬劑採購合約，目前已到貨900多萬劑，還有1100萬劑可自選傳統疫苗或次世代疫苗。

他表示，據了解，美國預計9月底至10月初可審畢莫德納次世代疫苗的緊急使用授權（EUA），如審查順利將請廠商同步提供送審資料，次世代疫苗10月可望進口台灣。

至於正在檢驗封緘的莫德納嬰幼兒疫苗，莊人祥說，食藥署預計20日檢驗完畢，21日起配發到各縣市，並根據各縣市狀況安排接種時程。

根據指揮中心統計，國內累計接種5846萬3820劑COVID-19疫苗，第1劑涵蓋率91.36%、第2劑84.85%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.53%。

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