林右昌確診發燒飆汗整晚沒睡 網友祝福早日康復

基隆市長林右昌確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），昨晚雖然服用退燒藥但一度嚴重發燒飆汗，幾乎整晚沒睡，直到天亮時症狀才較緩和。有許多網友在臉書上祝福林右昌早日康復。

林右昌昨天上午自覺喉嚨不適，在家快篩陽性後確診，依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離，公務行程請副市長林永發代理。

「聽朋友說，確診前3天很辛苦，果不其然」。林右昌今天透過社群網站臉書說，昨天白天一直維持輕微發燒與咳嗽狀態，感覺還好，還一連開了好幾個視訊會議，但到了傍晚，打噴嚏、流鼻水的症狀都來了。辦公室員工家中開中藥房，送來清冠一號，趕緊服用，不知是否因心理作用，感覺似乎好些。

他表示，昨晚是辛苦的一晚，吃了退燒藥後發燒變得更嚴重，甚至睡一睡開始飆汗，還把衣服、床單與被子都弄濕透，實在誇張。飆完汗後，變得會畏寒，蓋被子還覺得冷，一整晚來來回回折騰了好幾次，雖然現在症狀已經比較緩和，但天也亮了，幾乎整晚沒睡，希望接下來一天能比一天好。

商品推薦