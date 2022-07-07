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基隆Novavax疫苗9日開打 將設大型接種站

中央社／ 基隆7日電

基隆市政府今天表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗到貨，9日將於基隆港務分公司開設大型接種站，歡迎符合資格的市民接受施打。

基隆市長林右昌透過新聞稿指出，Novavax疫苗已到貨，這是新的疫苗，接種後的不良反應少，無論民眾之前打的疫苗廠牌為何，都可以「混打」Novavax疫苗。

他表示，市府除安排由各合約院所自9日起，提供民眾專診預約接種服務外，也將在9日上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分，商借基隆港務分公司開設大型接種站，提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），以及65歲以上長者、長照機構住民、醫事人員、機構與社福照護系統工作人員等接種第4劑（第2次追加劑）。

新冠肺炎 COVID-19 Novavax疫苗 基隆 林右昌

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