台南+2507例疫情明顯降溫 黃偉哲籲勿高興太早

台南市今天新增2507例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市長黃偉哲表示，疫情降溫跡象趨於明顯，已脫離高原期，但中部出現BA.5病例，不要高興太早。

黃偉哲今天下午在COVID-19防疫記者會公布台南市新增2507例確診病例，他指出，疫情降溫跡象趨於明顯，已脫離高原期，但需要持續注意BA.5在社區的傳播跡象。

黃偉哲表示，BA.5對疫苗穿透力強，即使完全接種疫苗或施打追加劑，還是會被感染，但可降低重症機率及加速復原，因此，口罩不要隨意拿下來。

台南市政府衛生局長許以霖說，台南市今年迄今累計確診27萬1593例，全年齡累計確診率14.66%，其中25萬2767人解除隔離，1萬8826人隔離中。

許以霖表示，年滿18歲以上者可透過台南打疫苗系統預約Novavax疫苗，目前台南市3萬劑中有3000劑被預約施打。

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