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桃園市今增3141例 8日及9日再開接種專案

中央社／ 桃園7日電

桃園市政府今天表示，將於8日、9日規劃「長者第2劑追加劑接種專案」，提供莫德納及高端疫苗施打，雖然是長者專案，但一般民眾同樣可前往施打疫苗，提升疫苗覆蓋率。

桃園市政府發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增3141例本土案例，較昨天下降14.81%，其中65歲以上個案占7.13%、18歲以下個案占19.64%，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情整體趨勢緩慢往下。

桃園市政府指出，昨天已提供BNT與高端疫苗接種服務，包含BNT疫苗4281劑、高端疫苗872劑，共5153劑，為提升民眾的疫苗保護力，8日及7月9日的上午8時至12時、下午1時至4時，將持續開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗之接種服務。

桃園市政府表示，這次的接種不限劑次與年齡，但莫德納疫苗須18歲以上、高端疫苗需20歲以上，不用提前預約，只要符合接種資格都可以前往各站施打。針對65歲以上長者及55歲以上原住民，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，並可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

新冠肺炎 COVID-19 桃園

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