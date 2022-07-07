基市府：林右昌等5人快篩陽 不影響市政
基隆市政府最近包含市長林右昌共5人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性。市府表示，相關隔離者仍可透過電話或視訊，持續推動市政。
據了解，林右昌在7月初與基隆市姐妹市促進會前往嘉義縣參訪，有多名市府主管或員工同行。
部分同行的人員昨天和今天陸續出現症狀，目前已知有林右昌、2名市府主管等5人快篩陽性，將依規定進行確診者居家照護「7+7」隔離。
市府表示，市長近日行程已請副市長林永發代理，5人隔離期間持續透過視訊及網路推動市政，不影響市務推行。
林右昌今天透過社群網站臉書（Facebook）說，上午喉嚨感覺有點怪怪的，出門前在家中快篩陽性，「我應該是確診了」。目前僅輕微發燒與咳嗽，還好沒其他症狀，請大家放心。
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