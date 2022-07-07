BA.5入侵！超強傳播力可1傳12 醫曝「本土1怪象」：社區恐早有了
指揮中心昨天(6日)公布國內首例BA.5家庭群聚事件，讓人擔心是否再爆發新一波疫情，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，不排除BA.5已進入社區，他也提到本土疫情詭異的地方，正常已經要下降，但卻還在3萬多例，是一個隱憂。
30多歲男性及50多歲女性，媽媽與兒子於6月19日前往機場接自美入境的女兒（指標個案）及2名小孩；指揮中心初步研判這是從機場回台中的長途車程群聚事件。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，可能接機時車窗緊閉，導致換氣量不足，但仍無法定論就是傳播途徑，親友接送本身就有風險。
衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬說，該家庭群聚事件發生在台中，指標個案於6月19日入境，至今已超過兩周，不排除BA.5已進入社區，目前需觀察兩個潛伏期，總共是28天，才可知道未來疫情發展。
根據「ETtoday新聞雲」報導，黃高彬提到，BA.5傳播力超強，之前流行的BA.1和BA.2，R0值大概8~12，但BA.5的R0值超過12，一個人可以傳給12個人，他也點出一個讓人擔憂的詭異點，「台灣本土疫情正常來說應該要下降了，但現在單日還有3萬多例，不排除社區已經有BA.5在傳播，一定要特別注意」。
黃高彬說，依國外統計，感染BA.1或BA.2後，再感染BA.4或BA.5的發生率為12%，不過黃高彬也指出，國外因為很早就不戴口罩了，傳播爆發更快，台灣情況比其他國家會好一點，因為民眾都有戴口罩，但雖然目前疫情平穩，仍不可掉以輕心。
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