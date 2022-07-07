1歲男童心跳突停 染疫隔天亡

聯合報／ 記者鄒尚謙邱宜君許政榆黃仲明／連線報導
醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。記者鄒尚謙／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。記者鄒尚謙／攝影

昨新增三萬四四九九例本土個案、境外移入七十八例、死亡九十五例。指揮中心發言人莊人祥說，本土病例數比前天減少，較上周呈下降趨勢，但是幅度稍緩。死亡案例新增一名一歲男童，從確診到死亡，不到廿四小時；重症案例新增三例「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），年紀最小案例僅八個月大。

國內目前僅幼兒族群尚未接種新冠肺炎疫苗，我訂購幼兒劑型莫德納疫苗四十五萬劑昨上午抵台，可供六個月到五歲幼兒接種。莊人祥表示，疫苗完成通關程序將直接運送到冷儲物流中心，預計七月廿日完成檢驗封緘，並於七月廿一日配送各縣市政府，提供基礎劑接種。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前兒童重症共八十八例，其中MIS-C卅例。新增三例MIS-C為八個月大女童、二歲男童與十二歲女童，持續出現腹瀉、眼紅、流鼻血、脖子腫痛等症狀，就醫後懷疑MIS-C，目前住院治療中；除十二歲女童打過一劑疫苗，其餘皆未接種疫苗。

死亡一歲男童具先天性神經系統疾病，六月卅日發病，出現嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量下降症狀；七月一日送急診，但是突然心跳停止，經急救仍不幸離世，死因為新冠病毒感染及本身先天性神經系統疾病，為共病死亡，累計兒童死亡廿二例。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）專家日前建議，六個月到五歲幼兒接種兩劑基礎劑，間隔四到八周以上。是否評估幼兒接種追加劑（第三劑）？莊人祥表示，目前ＡＣＩＰ專家尚未討論。

新冠肺炎 COVID-19

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