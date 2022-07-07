學者示警：6月超額死亡達30%

本土疫情趨緩，監測、通報、隔離仍採較嚴格的第五類法定傳染病，干擾常規醫療。台大公衛教授陳秀熙警告，六月超額死亡達三成，再不改採地方流行思維之流感化監測、改列第四類法定傳染病，推估七、八月仍各有一成五、一成超額死亡。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，「經濟學人」推估台灣五月超額死亡數二三○五人，指揮中心五月公布新冠致死二二六二人，兩者僅差距四十七人，六月稍多一些，但應不致因醫療緊縮而增加很多死亡個案。

陳秀熙說，疫情導致直接死亡個案數明顯減少，中重症和死亡降幅已達五成，但嚴格防疫措施打亂常規醫療照顧流程、阻礙健康促進活動，衍生間接死亡，根據內政部全死因死亡數以及流行病學方法進行推估，今年六月超額死亡已達到三成。

「台灣已經要接軌地方流行了！」陳秀熙呼籲，政府應將目前大流行監測方式改為地方流行的流感化監測，將第五類法傳改列較寬鬆的第四類法傳。否則，推估七、八月超額死亡會分達一成五、一成，單日新增個案數仍會在二至三萬間徘徊。若有調整，不僅能促進醫療照護正常化、減少超額死亡，七月底個案數可望降至一萬兩千多人，八月可降至單日六千多例。

莊人祥說，上述資料都是台大公衛團隊推估，非內政部所公布超額死亡，因為六月分死亡資料還沒釋出，台大公衛團隊應是根據過去死亡人口推估，每個學者都可以用自己方式推估，但最後結果不太一樣，觀察現有狀況，並未如陳秀熙所說「新增很多死亡人數是因為間接醫療緊縮而造成死亡。」至於是否改第四類，莊人祥說，「行政上有一定考量，會適當裁量。」

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