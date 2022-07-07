首見2例本土BA.5確診案 家人接機感染

昨首現本土BA.5變異株確診個案，為卅多歲男性及五十多歲女性，媽媽與兒子於六月十九日前往機場接自美入境的女兒（指標個案）及兩名小孩；指揮中心初步研判這是從機場回台中的長途車程群聚事件。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，即使戴口罩也難防BA.5在同一空間傳播，建議民眾趕緊打滿三劑疫苗。

全球疫情受Omicron BA.4、BA.5變異株影響攀升了二成一，指揮中心先前公布台灣邊境最新一周攔截統計，BA.4、BA.5就占六成一。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這二例BA.5個案為指標個案的哥哥與媽媽，根據台中衛生局疫調，上車前案母曾短暫抱過孫子，一車五人全程緊戴口罩、車窗緊閉、未飲食，一路返回台中，中途亦未停留休息站或上廁所，直奔防疫旅館。

指標個案入境時就有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，機場採檢陽性確診；兩個小孩則在隔離期間六月廿三日，因發燒症狀就醫採檢確診，三人於六月廿六日返家繼續隔離，目前期滿解隔，列入指揮中心七月四日公布邊境攔截BA.5境外移入確定病例中。

案兄在六月廿四出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽後確診，同日案母移至他處居家隔離，六月廿九日因指標個案檢出為BA.5變異株，擴大採檢，案母陽性，卅日確診。案兄密切接觸者僅有一名友人，匡列檢驗後陰性，列自我健康監測。目前案兄隔離期滿、案母於今日隔離期滿。

羅一鈞推斷，可能接機時車窗緊閉，導致換氣量不足，但仍無法定論就是傳播途徑，親友接送本身就有風險，但不會限制親友接送，僅加強宣導。疫調部分則維持現行做法，並視採檢狀況來看是否需要擴大。

黃立民指出，BA.4、BA.5亞型變異株與BA.2的差異關鍵在於「免疫逃脫」，現有疫苗皆以原始株研發，接種後對抗BA.4及BA.5的保護力，僅有BA.1的八分之一、BA.2的四分之一至六分之一。

黃立民說，本土疫情剛過高峰，還有一個月蜜月期，BA.5如在台灣傳播，預計八月中後才可能開始爆發，「回到單日五萬例也不是不可能，更高我不敢講」。全民盡快接種次世代疫苗，才有保護效果，築起防火牆。

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