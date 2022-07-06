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Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

今增本土確診3萬4499例、死亡95例 1歲男童染疫亡

中重症+167、死亡+95 1歲男童染疫隔日歿

聯合報／ 記者許政榆鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。其中死亡個案年紀最小，為一名一歲男童，染疫後隔天突然發生心跳停止，緊急送急診仍急救無效，不幸過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名一歲男童有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，出現嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量下降，7月1日送急診，但在急診突然發生心跳停止，經過急救仍不幸過世，死因為新冠病毒感染及本身先天性神經系統疾病，為共病死亡，目前國內兒童染疫死亡共22例。

羅一鈞表示，兒童重症則新增3例MIS-C，年齡分別從8個月到12歲，包括0歲女童、2歲男童、12歲女童，這3位都是在6月初確診，間隔3個多禮拜、在6月底持續2到4天發燒合併相關症狀，例如腹瀉、眼紅、流鼻血、脖子腫痛等，就醫後檢查懷疑MIS-C，6月30日到7月2日陸續住院，目前都還在住院中，12歲女童在加護病房病況穩定，另外2位一般病房，目前兒童重症MIS-C共30例，兒童重症合計88例。

羅一鈞表示，新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。記者鄒尚謙／攝影
羅一鈞表示，新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。記者鄒尚謙／攝影
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供
新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。圖／指揮中心提供

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