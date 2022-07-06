中重症+167、死亡+95 1歲男童染疫隔日歿

中央流行疫情指揮中心今公布新增中重症167例，其中中症99例、重症68例，死亡個案有95例。其中死亡個案年紀最小，為一名一歲男童，染疫後隔天突然發生心跳停止，緊急送急診仍急救無效，不幸過世。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名一歲男童有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，出現嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量下降，7月1日送急診，但在急診突然發生心跳停止，經過急救仍不幸過世，死因為新冠病毒感染及本身先天性神經系統疾病，為共病死亡，目前國內兒童染疫死亡共22例。