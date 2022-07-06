1917人求助長新冠門診 31歲至50歲占大宗

COVID-19染疫康復者恐出現疲倦、喘、關節痛等長新冠後遺症，但健保署去年12月開設整合門診至今，僅收案1917人，以31歲至50歲最多，呼籲染疫康復6個月內如身體不適可多利用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，累計確診個案超過392萬人，染疫後是否出現「長新冠」後遺症問題將是未來另一大考驗。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿指出，根據各國COVID-19追蹤研究報告顯示，約有30%至60%的染疫個案在康復60天內持續出現長新冠症狀，超過半數都出現疲倦症狀，另有部分出現喘、關節痛、胸痛、咳嗽、嗅味覺異常等症狀。

健保署署長李伯璋表示，考量康復者可能同時出現多種併發症，搞不清楚到底該掛哪一科，也可能要在不同科別間掛號並往返各診間等候就醫，因此去年12月與衛福部共同推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，只要確診者在解除隔離後6個月內出現不適症狀，都可運用整合門診一站式看診，幫助染疫康復者儘早恢復正常生活。

健保署醫務管理組科長呂姿曄指出，截至7月5日，染疫康復者計畫累計收案1917人，以41歲至50歲年齡層占21.5%最多，其次是31歲至41歲占約22%；其中1909人在門診看診、8人住院，相較之下，國內確診人數已逼近400萬人，就醫比例並不算高，可能和這波疫情中的染疫個案多為輕症有關。

李伯璋強調，整合門診不僅讓染疫康復者免於在不同科別奔波、看診，也只要繳交一次掛號費及部分負擔，如有經濟困難也可經醫院社工評估，提供社會資源轉介或協助轉銜長期照顧服務。

李伯璋說，目前全台共有106家醫院參與染疫康復者門住診計畫，由中央特別預算支應新台幣3到4億元經費，計畫預計實施至指揮中心解散後6個月為止，呼籲有需要的民眾多多利用。

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