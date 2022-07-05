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雲林+1032再增9死 確診死亡10萬慰問金可至縣府申請

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣今新增1032確診病例，9人確診死亡，20鄉鎮均有確診病例。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今新增1032確診病例，9人確診死亡，20鄉鎮均有確診病例。圖／雲林縣政府提供

雲林今新增1032例本土確診個案，以斗六市217例居多，次多是虎尾鎮103例，其餘18鄉鎮有11至82例，年齡最小未滿1歲，最年長100歲，901人無症狀，131人有咳嗽、喉嚨痛、發燒等輕症症狀，另，今新增9名確診死亡案例。

今新增9名死亡確診個案，分別為3名男性、6名女性，年齡介於30至90多歲間，其中30多歲個案是身心障礙患者，患有智能遲滯及思覺失調症，其餘6人分別有糖尿病、癌症、中風、失智、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史。其中有2人已接種3劑疫苗，1人接種過2劑疫苗，2人接種過1劑疫苗，另4人未接種疫苗，死亡日期介於6月26日至7月1日。

縣府表示，因確診新冠肺炎死亡由中央發給10萬元喪葬慰問金，需檢附死亡證明書、領據、共同委任及聲明書、受領人存摺封面影本及特殊困難事由聲明書，逕自寄送衛生福利部社會救助及社工司申請，或備齊文件逕送公所或縣府社會處轉送衛生福利部申請。

縣府也說，縣民因確診新冠肺炎死亡於虎尾火葬場辦理火化時，補助火化費及骨灰處理費共8800元，本項費用民眾無需申請，於辦理火化時由虎尾火葬場直接減收該項費用，補助費用由虎尾火葬場向縣府民政處請款。

雲林縣今新增1032確診病例，9人確診死亡，20鄉鎮均有確診病例。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今新增1032確診病例，9人確診死亡，20鄉鎮均有確診病例。圖／雲林縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 雲林

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