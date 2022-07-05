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中央要求補充恩恩案報告資料 新北：會依來文回覆

中央社／ 新北5日電

中央指揮中心要求新北市政府提交的恩恩事件報告，補充包括家屬與衛生局聯繫等相關配套等資料。新北市衛生局長陳潤秋表示，等收到中央公文後，會依公文內容回覆補充資料。

新北市中和區2歲童恩恩染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。新北市衛生局依中央指示進行調查並完成「新北市中和區2歲男童就醫過程」報告，並於昨晚提交中央流行疫情指揮中心。

新北市長侯友宜今天上午針對報告向媒體表示，「報告已經呈送給中央了，那等中央如果有相關的意見，我們會再作進一步的說明。」

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會被問及此事時表示，需要請新北市政府補充說明包括家屬在4月14日首次進線1922前，跟新北市衛生局聯繫情形、衛生局人員當時值班狀況，以及後來因應民眾緊急狀況119派車須由衛生局確認相關配套等資料。

新北市政府今天下午舉行疫情說明會時，陳潤秋針對中央要求補充資料一事表示，報告已說明個案就醫過程及時序，以及依中央指引辦理情形，至於中央要求補充資料，目前還未收到來文，將視中央來文內容回覆補充相關資料。

新冠肺炎 COVID-19 恩恩案

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