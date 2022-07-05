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長照機構累計5.2萬人確診 開藥率達92%

中央社／ 台北5日電

指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月3日，住宿式長照機構累計5萬2655人確診，6月27日至7月3日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為92%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至7月3日，通報機構數達1556家，確診住民人數為4萬1655人、確診工作人員數為1萬1000人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這波本土疫情統計自4月起至7月3日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3351人，累計死亡人數1068人。

針對7月1日起開放航空機組員等4大對象可接種第4劑疫苗，未來是否進一步擴大。指揮中心發言人莊人祥表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）上週討論過，目前就是以65歲以上、醫療相關、長照機構住民、18歲以上免疫不足、海關等人員為主，符合資格都可打。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬2354床、空床數6874床、空床率55.6%，其中台北區空床率49.5%、北區53.8%、中區59.8%、南區50.9%、高屏區60.4%、東區71.0%。53家集中檢疫所共7610床、空床數5327床、空床率70.0%；43家地方加強型防疫旅館共3905床、空床數1574床、空床率40.3%。

據統計，昨天共開立6644人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共5210人份、默沙東「莫納皮拉韋」1434人份，今年以來累計開立約34萬871人份，包括27萬5045人份倍拉維及6萬5826人份莫納皮拉韋。

新冠肺炎 COVID-19 長照

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