全台住宿機構染疫住民「飆破4萬人」 死亡數超過千例

中央流行疫情指揮中心每周公布住宿式服務機構染疫通報，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年累計至7月3日，共有工作人員1萬1000人染疫，住民有4萬1655人確診，中重症累積3551人，送醫後死亡155人，累計死亡數達到1068人。

羅一鈞表示，住宿機構投藥率都超過五成，包括長照、護理、精神照護／復健、社福四種機構，投藥率約在92-95%之間，至於精神機構部分，因住民平均年齡較輕，可能經過醫師評估，開藥率沒有那麼高，上周只有77%，但相較更之前60%還是比較多。

羅一鈞表示，不過機構整體開藥率跟上周差不多，從確診到開藥平均天數，幾乎都在當天。

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