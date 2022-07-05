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成功嶺確診率高達38% 醫曝2原因嚇傻：全台恐60%以上染疫

聯合新聞網／ 綜合報導
在成功嶺受訓的替代役第234梯次基礎訓練班，目前累積確診人數達335人。 示意圖／聯合報系資料照片
在成功嶺受訓的替代役第234梯次基礎訓練班，目前累積確診人數達335人。 示意圖／聯合報系資料照片

在成功嶺受訓的替代役第234梯次基礎訓練班，目前累積確診人數達到335人，約佔總受訓人數的38％。對此，精神科醫師潘建志在臉書上發文，透露38％的比例相當驚人，「可能全體國民超過60％以上都在這波感染過了，很多人無症狀自已根本不知道」。

潘建志在臉書上發文，他提到在成功嶺受訓的863名替代役男，於6月21日入營前都有實施三次快篩陰性，但到了7月3日時，竟然出現335人確診，佔總受訓人數的38％，導致結訓典禮只好取消。

潘建志表示，確實有被38％的染疫比例嚇到，第一個原因是才13天；第二個原因是役男的年齡層，18到29歲接種疫苗的比例非常高，第一劑超過100％，第三劑超過80％，而且都是最近才打的。

潘建志認為，何況這兩個月來，有相當佔比的役男確診過，打過第三劑疫苗加上確診過的混合免疫，等於是開外掛的無敵星星神功護體，「給年輕力壯的小鮮肉注入雞毛鴨血，結果短短13天從0％到38％染疫，這種速度和感染力要讓人昏倒了」。

另外，潘建志指出2020年初的鑽石公主號群聚感染案例，全部人關在一起約一個月，最後只有19％確診（712／3711），但當時完全沒有疫苗。潘建志質疑，「我一直在估算，台灣這艘大船四月份以來整體真正的感染率，只看官方確診數字差不多會到18％，當然一定低估，但會低估多少呢？」

潘建志分析，以1到5月超額死亡人數來推算是3倍，也就是實際上有54％確診，「但成功嶺替代役兩週38％讓我改變想法，可能全體國民超過60％以上都在這波感染過了，很多人無症狀自已根本不知道」。

潘建志希望一個月後，能有以全國民眾亂數抽樣，涵蓋各年齡層5000人以上的血清學大調查，來了解正確的感染比率，對以後的防疫非常重要。潘建志提出數據，單單6月份確診死亡官方數字就有3395人，我推測戶口統計中的死亡人數，6月份可能有近1萬人超額死亡，「我寫文章時查了一下數字還沒上架，真正答案這幾天就會統計出來」。

在貼文的最後，潘建志感嘆，「想要理解大流行的狀況，甚至預測未來趨勢，減少經濟和人命的損失，光和這些統計數字死嗑就夠燒腦，追尋真相都不容易了，哪有力氣去管選舉什麼的政治立場啊」。

新冠肺炎 COVID-19 潘建志

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