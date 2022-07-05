醫師打4劑疫苗意外發現「無症狀確診」 嘆：未來一情況會越來越多

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇昨日在臉書分享自己也確診，他表示，自己已經打了第四劑的莫德納疫苗，平常生活也算宅，沒想到還是「中獎」。由於他對自己感染完全沒有頭緒，他也因此感嘆接下來很多確診，可能都會是「意外」發現的了。

姜冠宇也說明自己如何發現確診的經過，他原本完全沒有症狀，且上周才PCR一次也沒事，是因為最近有場合邀請他，需要事先快篩，他才發現自己確診。「如果不被要求篩檢，就不知道自己確診的人，也許現在都不在少數喔。」他還說，依歐美經驗都是疫情下滑後，很多確診會是在常規檢查中驗出「我領教到了。」

他還補充自己不信邪，特地去買了另一廠牌的快篩，結果也是陽性，讓他不禁打趣「忙到現在，疫情比較輕鬆時才確診，真是的」、「後面的約會也毀了。」

他也藉此叮嚀大家，第四劑未必能防止你被感染。如果社區被下一個變異株侵襲時，身體弱的長輩，還是要把自己保護好。許多網友也紛紛祝他早日康復，也有人說「剛好讓疲憊的身體休息一下」、「完全沒有症狀…那不就是官方一直強調的99%。」

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