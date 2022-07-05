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她確診入睡後「喉頭一甜」咳出鮮血 跑兩家醫院都拒收

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她確診入睡後「喉頭一甜」咳出鮮血 跑兩家醫院都拒收

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在確診後忽覺喉頭一甜，咳出大量鮮血。擷自蘇一峰臉書
女子在確診後忽覺喉頭一甜，咳出大量鮮血。擷自蘇一峰臉書

陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰昨(4)日在臉書PO出兩張一名確診患者的咳血照，畫面中的女子因咳血過多，血直直滴到胸口，但連跑了兩家醫院，都因為沒有空床而被拒絕入院觀察，引發網友關注。

蘇一峰表示，這是一名家住新北市的中年婦女，原本有輕微的腎臟病史，在上(六)月初確診新冠肺炎，在夜間入睡後突然覺得喉頭一甜，竟咳出大量鮮血，由於血量過多，還直直滴到胸口，模樣驚人。

蘇一峰說，該名女子因為咳血緊急跑了兩家醫院，得到的回答都是：「沒有病床可以住院」，女子只好回家自行觀察，所幸後來沒有生命危險。讓他嘲諷，台灣目前的醫療量能真的沒有不足，空床率也如指揮官陳時中日前在記者會信誓旦旦地說：「充足」。

蘇一峰強調，現在確診後會遺留下長新冠症狀，嚴重時會咳嗽併發喘。若是大量咳血，最好還是住院觀察治療比較安全，咳血屬於內科急症，有時會突然呼吸衰竭需要插管，大咳血一般都希望住院觀察比較安全。

網友見文後紛紛質疑，這個案例跟政府日前公布的空床率，「說法怎麼差異這麼大？」、「所以空床率是假的嗎？不然有空床為什麼不給住……」、「想不到在台灣生病只能自求多福」、「死亡人數絕對是有黑數～要選市長啦！」有網友還引用陳時中日前在記者會回答的金句：「這樣問不健康啦！」

有網友認為空床率問題，還要考慮到是否有床但無人力可因應大量候診的民眾，也有網友覺得，該名女子除胸腔外，腸胃部分要不要也一併檢查，或許是其他方面在出血也說不定。

新冠肺炎 COVID-19

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