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莊人祥分析北部疫情緩降2原因 整體下降趨勢不變

中央社／ 台北4日電
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心發言人莊人祥分析，目前中南部下降速度快，北部地區則略趨緩，暑假人流增加或確診總數降低都是可能因素，但對於下降趨勢仍樂觀看待。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，今天新增2萬3045例本土病例，創近2個月來新低。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中分析，國內疫情每週都是一個新的循環，每週一的確診數會最低，主要是週末假期看診人數少，因此週二通常就會迎來每週新增確診數的最高點。

莊人祥說，據觀察，最近中南部確診數有明顯下降，反觀第一波疫情較嚴峻的台北市、新北市、桃園市及基隆市，下降幅度開始趨緩，但對此仍樂觀看待，相信確診數會持續往下走。

莊人祥認為，最近疫情下降幅度趨緩有2個可能原因，一是暑假到來，各縣市人流移動都增加，二是確診總數已下降到一個階段，也可能成為阻力之一，盼民眾在暑假期間持續落實防疫。

接種疫苗是重要的防疫措施之一，59.04萬劑輝瑞兒童疫苗上午運抵桃園機場，首批莫德納嬰幼兒疫苗預計本週將抵台。

莊人祥說，莫德納嬰幼兒疫苗到貨期程不變，預估7月初到貨，7月中下旬開始施打，未來等疫苗上飛機就會向外界報告。

據統計，7月2日至3日全台接種5萬1831劑COVID-19疫苗，累計接種5813萬8741劑，人口涵蓋率第1劑91.33%、第2劑84.08%、基礎加強劑接種率0.86%、追加劑接種率70.34%。

口服抗病毒藥開立方面，昨天共開1525人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共1307份、默沙東「莫納皮拉韋」218份，今年以來累計開立約33萬4227人份，包括共26萬9835人份倍拉維及6萬4392人份莫納皮拉韋。

醫療量能方面，全台專責、負壓病房共1萬2691床、空床6964床、空床率54.9%，其中台北區51.4%、北區55.8%、中區58.6%、南區47.4%、高屏區57.5%、東區70.4%；53家集中檢疫所共7610床、空床數5219床、空床率68.6%；43家地方加強型防疫旅館3905床、空床數1588床、空床率40.7%。

新冠肺炎 COVID-19

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