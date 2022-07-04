59.04萬劑兒童BNT上午抵台 效期到今年底

中央流行疫情指揮中心今日表示，第四批採購BNT兒童劑型疫苗59.04萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，含第二劑，及尚未接種第一劑者，如確診後已間隔3個月者接種。

指揮中心發言人莊人祥說明，本批效期至今年12月30日，今年採購的兒童劑型疫苗已全數到貨，共計220.32萬劑，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑、第三批6月20日50.4萬劑及本批59.04萬劑。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應新冠肺炎變異病毒株之威脅。

莫德納幼兒疫苗部分，莊人祥表示，7月初會到貨，7月中下旬會推動，整體規畫沒有改變，如果上飛機就會跟各位報告，上次未公布就是因為還沒沒上飛機。

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