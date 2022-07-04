快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

59.04萬劑兒童BNT上午抵台 效期到今年底

聯合報／ 記者鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今日表示，第四批採購BNT兒童劑型疫苗59.04萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用，含第二劑，及尚未接種第一劑者，如確診後已間隔3個月者接種。

指揮中心發言人莊人祥說明，本批效期至今年12月30日，今年採購的兒童劑型疫苗已全數到貨，共計220.32萬劑，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑、第三批6月20日50.4萬劑及本批59.04萬劑。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應新冠肺炎變異病毒株之威脅。

莫德納幼兒疫苗部分，莊人祥表示，7月初會到貨，7月中下旬會推動，整體規畫沒有改變，如果上飛機就會跟各位報告，上次未公布就是因為還沒沒上飛機。

新冠肺炎 COVID-19 BNT

延伸閱讀

入境鬆綁 每周擬放行4萬人

邊境擬再鬆綁 每周入境有望放寬到4萬人次

7歲女童打一劑疫苗仍中MIS-C 台大醫：至少需兩劑

7歲童打疫苗仍MIS-C 莊人祥：接種4天染疫 保護力未起

相關新聞

外傳高雄確診亡者滿出景行廳 高雄市殯否認

國民黨中央委員孫健萍指控，市立殯儀館停屍冷凍櫃爆滿到須將確診亡者的大體停放景行廳、景福廳等廳館，連部分法事室都當臨時豎靈...

專家憂台疫情恐升8萬例 莊人祥：快打第4劑

毒理教授昭明威今日在臉書上PO文表示，「台灣疫情雖逐漸趨緩，但若BA.5失守，還是有可能會讓疫情再從紅翻黑，重新站上8萬...

疫情走緩…今增2.3萬例本土個案 死亡69例一個月來新低

本土疫情持續走緩，全國今日新增23045例本土個案、境外移入73例，其中死亡個案來到69例，為近一個月以來新低。

桃園+2411確診個案 衛生局長：持續開設26處社區接種站

桃園今新增2411例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，相較昨日3212例，桃園疫情單日下降24.94 %，其中65...

苗栗縣今+619例 7鄉鎮個位數、獅潭鄉零確診

苗栗縣今新增新冠肺炎本土確診619例，其中男性284人、女性335人，相較上周同期間確診數下降22%；確診數低於10人以...

59.04萬劑兒童BNT上午抵台 效期到今年底

中央流行疫情指揮中心今日表示，第四批採購BNT兒童劑型疫苗59.04萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。