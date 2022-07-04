桃園8歲童打第二劑BNT後猝逝 父不捨獨生女：要真相

桃園市一名8歲女童接種第二劑BNT疫苗後，3天後發燒、失去意識，經搶救2天不治，家屬今參與檢方解剖不捨表示，家裡只有這一個女兒，希望能「找出真相」；法醫初步未看出異狀，確切死因有待釐清。

女童6月24日在校接種第2劑BNT疫苗，27日因發燒向學校請假，當天上午9點多在家時被家屬發現失去意識，送醫到院前已無呼吸心跳，經醫院使用葉克膜急救，仍於29日不治；女童父親等3名家屬今上午9時30分出席檢方相驗。

親友表示，女童第一劑也是接種BNT，當時只有手臂疼痛，平時也沒其他異狀，第二劑打完馬上就冒冷汗，父母趕緊從學校帶回家休息，發燒一了兩天，後來雖然有退燒，但27日上午卻突發心肌梗塞，不久後離世，家裡只有一個小孩，讓父母十分不捨。

女童父親步出殯儀館後受訪，情緒穩定，但神情十分落寞，表示一切「等（解剖）檢驗」，希望能「找出真相」。

據了解，法醫今相驗未看出異狀，將調閱女童過去就醫紀錄，經搜集資料、綜合研判後，待完整解剖報告出爐，才能確認死因是否與疫苗有關。

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