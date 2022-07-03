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新增3萬2567例本土、新北重回第一 88例死亡

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供

國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。

而個案分布上，台中單日確診人數連18天全國最高後，終於下降至第二名。今日新增3萬2567例本土病例，為1萬5003例男性、1萬7552例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,666例)、台中市(4,448例)、高雄市(3,886例)、桃園市(3,212例)、台南市(2,894例)、台北市(2,722例)、彰化縣(2,004例)、屏東縣(1,264例)、雲林縣(867例)、新竹縣(859例)、苗栗縣(789例)、新竹市(764例)、宜蘭縣(763例)、南投縣(680例)、嘉義縣(674例)、花蓮縣(477例)、基隆市(463例)、嘉義市(411例)、台東縣(347例)、澎湖縣(193例)、金門縣(156例)、連江縣(28例)。

今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。

今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計387萬0528例確診，分別為1萬4913例境外移入、385萬5561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6956例死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、台北市902例、台中市643例、高雄市593例、桃園市557例、台南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、台東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
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國內新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。圖／指揮中心提供
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