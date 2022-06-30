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桃園8歲童在家失去意識 打BNT第2劑引起？市府專案釐清
桃園8歲女童6月24日接種BNT第2劑，27日在家突然昏倒失意識，送醫裝上葉克膜搶救29日不治，衛生局與地檢署都在了解中是否和打疫苗有關。
衛生局副局長蘇柏文表示，這名8歲女童24日於學校接種BNT疫苗，27日因為發燒向學校請假，當天上午9點多家人發現女童失去意識，送醫到院前已無呼吸心跳，經過醫院急救使用葉克膜，仍於29日不治。鄭文燦市長第一時間請相關局處成立專案小組，盡力給予家屬最大的協助。
蘇柏文說明依照目前研究顯示，接種疫苗對於新冠肺炎有不錯的保護力，發生不良反應的比率相對很低，呼籲市民朋友還是可以安心接種疫苗。
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