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死亡創6月以來新低 羅一鈞：中南部已脫離收治高峰

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供

指揮中心今公布新增的確診個案中，有147例中症、80例重症，死亡85例創下6月疫情以來的新低。死亡個案中有2例30多歲男性，皆無接種過疫苗，都有癌症病史，在染疫後出現肺炎、癌症共病，皆簽屬DNR。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，全台醫療量能目前都已脫離高峰，包括先前吃緊的中南部地區。

羅一鈞表示，今日中重症共227例，累計輕症、無症狀99.58%。大部分死亡個案都有慢性病史，也未打滿三劑疫苗。同時，今日沒有兒童、青少年死亡個案。

羅一鈞說，今日死亡的2例30多歲死亡男性，1例在6月14日發病確診，有咳嗽、流鼻水症狀，6月26日死亡，為肺炎併呼吸衰竭以及癌症轉移；另一例，6月25日因癌症住院治療，住院期間採檢為新冠確診，隔日就死亡，因為確診個案，所以仍列入死亡案例中。

同時，針對醫療資源部分，指揮中心也公布過去1個月專責病房跟ICU收治趨勢。羅一鈞表示，全國收治人數今天首次降到6000人以下，先前最高點落在6月6日全國收治數7592人，經過幾週，一路從7千多降到6千多例。

羅一鈞表示，本周降到6,000床收治數，六區收治數穩定下降，代表除了確診數脫離高原期，我們看到收治部分也脫離收治高峰，是全國皆然，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。專責ICU收治數743人也是這個月最低點，ICU收治量也穩定下降。

口服抗病毒藥的領用部分倍拉維領用4,860份、莫納皮拉韋1,260份，共6,120份。羅一鈞表示，周間大約都會維持在每日6、7千份左右；專責病房跟負壓隔離病房全國空床率46%，會持續針對收治數下降進行檢討、予以下修。

指揮官陳時中則公布目前全台疫苗施打狀況，昨天施打83,632人，覆蓋率第一劑來到91.28%、第二劑83.31%、第三劑70.1%。陳時中提醒，施打mRna疫苗幼兒會有小不良反應，但專家研判還是利大於弊，因應長新冠後遺症等，所以還是建議大家施打，對防止疫情有相當大幫助。

本土案例說明。圖／指揮中心提供
本土案例說明。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供
本土案例說明。圖／指揮中心提供
本土案例說明。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，北部很早脫離收治高峰，中南部也脫離收治高峰期。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
醫療資源。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
本土案例說明。圖／指揮中心提供
本土案例說明。圖／指揮中心提供

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