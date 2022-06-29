六旬老翁確診在家當「快樂黑數」 醫曝慘況：須靠氧氣機續命
近日國內新冠肺炎疫情稍顯趨緩，而網路上也出現「快樂黑數」一詞，意指確診後沒有通報，但還是有乖乖待在家隔離的確診者。不過，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，有位六旬老翁在家當黑數，結果卻變成氧氣依賴，讓他質疑「快樂黑數真的快樂嗎？」
醫師蘇一峰在臉書發文，他透露門診有位患有慢性阻塞性肺病（COPD）的六旬老翁，本來情況都還算穩定，也不用依賴氧氣機，直到最近一家大小都確診，他也不幸染疫，卻決定在家當快樂黑數。
然而，老翁後來開始發高燒，甚至呼吸越來越喘，所幸家裡剛好有一台氧氣機，老翁便靠氧氣機支撐自己，這時仍然沒有就醫的打算。沒想到，一個多月過去了，老翁變成需要24小時全天依賴氧氣機，若暫停機器運作，血氧便會下降到只剩80。
蘇一峰透露現在老翁的體能大幅下降，因為依賴氧氣機，導致他也無法出門，「最近又常常停電，真替他捏把冷汗」。在貼文的最後，蘇一峰呼籲，「想要用染疫當疫苗的請三思而行，不要聽信什麼快樂黑數、無敵星星等等言論」。
貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「連醫生自己確診後的後遺症都一直咳嗽了，哪來的無敵星星跟什麼啊」、「從來不相信什麼『無敵星星』或『快樂黑數』」、「這根本拿自己的命跟別人的命開玩笑」、「活下來的是快樂黑數，撐不下去的就是冷冰冰的數字」、「有慢性病的年輕人、年長者都要注意即時治療，不要自作聰明在家養病」、「一直撐著沒看醫生這樣有比較好？真是天才啊」。
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