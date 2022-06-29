快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

六旬老翁確診在家當「快樂黑數」 醫曝慘況：須靠氧氣機續命

聯合新聞網／ 綜合報導
老翁現在必須靠氧氣機維持生命。 示意圖／ingimage
老翁現在必須靠氧氣機維持生命。 示意圖／ingimage

近日國內新冠肺炎疫情稍顯趨緩，而網路上也出現「快樂黑數」一詞，意指確診後沒有通報，但還是有乖乖待在家隔離的確診者。不過，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，有位六旬老翁在家當黑數，結果卻變成氧氣依賴，讓他質疑「快樂黑數真的快樂嗎？」

醫師蘇一峰在臉書發文，他透露門診有位患有慢性阻塞性肺病（COPD）的六旬老翁，本來情況都還算穩定，也不用依賴氧氣機，直到最近一家大小都確診，他也不幸染疫，卻決定在家當快樂黑數。

然而，老翁後來開始發高燒，甚至呼吸越來越喘，所幸家裡剛好有一台氧氣機，老翁便靠氧氣機支撐自己，這時仍然沒有就醫的打算。沒想到，一個多月過去了，老翁變成需要24小時全天依賴氧氣機，若暫停機器運作，血氧便會下降到只剩80。

蘇一峰透露現在老翁的體能大幅下降，因為依賴氧氣機，導致他也無法出門，「最近又常常停電，真替他捏把冷汗」。在貼文的最後，蘇一峰呼籲，「想要用染疫當疫苗的請三思而行，不要聽信什麼快樂黑數、無敵星星等等言論」。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示，「連醫生自己確診後的後遺症都一直咳嗽了，哪來的無敵星星跟什麼啊」、「從來不相信什麼『無敵星星』或『快樂黑數』」、「這根本拿自己的命跟別人的命開玩笑」、「活下來的是快樂黑數，撐不下去的就是冷冰冰的數字」、「有慢性病的年輕人、年長者都要注意即時治療，不要自作聰明在家養病」、「一直撐著沒看醫生這樣有比較好？真是天才啊」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

該不該打第4劑？前台大醫揭「2情況」可不打：效果有限且不持久

部長淡出記者會賣鹹酥雞？他見老闆撞臉陳時中 老饕笑推：苗栗必吃美食

猴痘全球大爆發「傳播鏈有幾條？」科學家曝真相嚇傻：源自同一人

猴痘入侵台灣 醫師點名「居家2物品」容易傳播病毒

相關新聞

家中4小孩2個MIS-C 台大醫警示：這兩周為MIS-C高峰期

全台新冠肺炎確診者累計超過300萬例，兒童約占20%左右，當中絕大多數兒童都是輕症，復原狀況良好，但也要小心極少數兒童出...

小朋友確診後若出現這些症狀 台大醫：恐為MIS-C

全台確診新冠肺炎者累計超過300萬例，兒童約占20%左右，當中絕大多數兒童都是輕症，復原狀況良好，但也要小心極少數兒童出...

六旬老翁確診在家當「快樂黑數」 醫曝慘況：須靠氧氣機續命

近日國內新冠肺炎疫情稍顯趨緩，而網路上也出現「快樂黑數」一詞，意指確診後沒有通報，但還是有乖乖待在家隔離的確診者。不過，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰指出，有位六旬老翁在家當黑數，結果卻變成氧氣依賴，讓他質疑「快樂黑數真的快樂嗎？」

1歲童MIS-C重症 最年幼案例

昨新增一八○例中重症，包括八十七例中症、九十三例重症，其中一例重症個案為一歲男童，確診為「孩童多系統炎症徵候群」（ＭＩＳ...

疫情下降沒這麼快 莊人祥估7月底單日才跌破萬例

昨新增四萬四三七九例本土個案、一○三例死亡，確診人數比前天又多一萬五千多人。指揮中心發言人莊人祥說，若和上周二確診人數比...

雲林今天+1360 增10名中老年人死亡確診

雲林縣今天新增1360例本土確診個案，以斗六市285例為多，虎尾鎮151例次多，西螺鎮、斗南鎮分別有110及102例，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。