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澎湖確診童、急症男 分別送馬公與高雄就醫

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖望安離島一名12歲學童確診，今天由澎湖海巡艇緊急後送馬公就醫；投入馬公市長選舉的洪長青，則因心臟不適，由空勤直升機護送至高雄榮總治療。

目前擔任藍凱元議員辦公室主任的洪長青，積極投入選舉，在拜訪地方人士途中，感到身體盜汗等不適，赴醫院診斷有主動脈剝離狀況，家屬擔心，今天由空勤隊直升機送至高雄榮總作進一步治療。

澎湖望安一名12歲學童確診，望安衛生所向第13巡防區通報求援，指揮澎湖在線上執勤的巡防艇前往救援，所有人員全身防護衣，短短1個小時內平安將學童、家屬與醫護人員送往馬公，轉送三總澎湖分院就醫。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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