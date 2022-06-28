澎湖累計確診7551例 新增死亡1例、中症5例
COVID-19疫情持續，澎湖縣政府今天公布新增176例確診，85歲老翁就醫時核酸檢驗確診，因呼吸衰竭不治，中症5例，其餘為輕症，以20至29歲30人所佔比例最多，累計確診案例達7551例。
縣府指出，新增的176例，1例送集中檢疫所，2例送部立澎湖醫院，3例送三總澎湖分院，餘170例採居家照護；新增案例中，2例外籍人士，1例為非澎湖籍，其餘173例皆澎湖籍，全縣1市5鄉中以馬公市109例為最多。
縣府表示，一名85歲老翁因左側肢體乏力及發燒，10日至部立澎湖醫院急診，進行電腦斷層發現有腫瘤，並經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢驗確診，入住專責隔離病房，使用抗病毒藥物與抗生素治療，不幸在20日因呼吸衰竭宣告不治。
縣府表示，確診案例中，以20至29歲年齡層30例最多，年紀最小的是1歲男童，最長的為94歲男性，2人皆為輕症，申請居家照護。縣府指出，目前累計確診有7551例，死亡有8人，收治個案有1210人，解隔或出院有6333人。
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