指揮中心要求提恩恩案正式報告 新北：盡速回覆

中央流行疫情指揮中心今天指出，將要求新北市府針對「恩恩」送醫事件提正式報告。新北市衛生局長陳潤秋下午表示，在收到中央來函後，會依照來函盡速回覆。

新北市中和區2歲童「恩恩」染疫死亡，「恩恩」爸尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，為了給家屬清楚說明，指揮中心將請新北市政府提供正式報告，還原事實經過。

陳潤秋下午在新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，「恩恩」送醫事件發生後，市府全力投入協助治療與關懷，整個過程，市府與中央一直持續交換資訊不斷討論。

陳潤秋指出，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4月20日公布放寬就醫規範。至於中央要求提供正式報告，衛生局會在收到中央來函，依照來函內容盡速回覆。

新北市衛生局發言人高詩琪在說明會中回應「恩恩」爸要求說明中和市衛生所在「恩恩」就醫當天的工作狀況，逐一說明工作項目、確診與隔離人數。

她表示，這些工作都是每天不斷累積增加，公衛人員都堅守崗位全力以赴。「恩恩」案相關資料，包括同仁出勤工作紀錄都已送交司法單位，由公正第三方進行調查。

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