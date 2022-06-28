死亡回升百例 1歲女童重症 年齡最小MIS-C

單日死亡人數又回升至百例，國內今天新增103例死亡個案；另新增180例中重症，其中新增一例兒童重症個案，為孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）。醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案為一歲女童，是目前年紀最小的MIS-C的個案。

新增中重症包括87例中症、93例重症。羅一鈞表示，新增一例一歲兒童重症，5月28日確診新冠肺炎，6月17日又開始發燒，且嘴唇變紅，出現紅疹、腹瀉等症狀。

症狀持續三天且未退燒，6月20日赴急診就醫，抽血發現發炎指數和血栓因子異常升高，醫師懷疑是MIS-C而住院檢查。經心臟超音波檢查發現輕微冠狀動脈擴大，住院後也出現結膜炎，以及血壓偏低、冒冷汗等症狀 使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，所幸病況好轉，6月27日出院。

目前12歲以下兒童重症累計70例，包括腦炎21例、肺炎15例、敗血症3例、哮吼8例、MIS-C15例，共病（腦腫瘤、癲癇重積）2例及6例到院前死亡；其中20人死亡。

死亡個案年齡分佈自30多歲至90多歲，97人具慢性病史、60人未接種完三劑疫苗、58人超過80歲以上。其中最年輕的死亡個案為30多歲男性，曾打過三劑疫苗。

個案有肝硬化、慢性腎病等多重慢性疾病史，5月19日發病，出現呼吸、喘等症狀，隔日到醫院PCR陽性確診，收治加護病房，因細菌性肺炎併呼吸衰竭，使用瑞德西韋等藥物治療。但後續仍因多重慢性疾病和肺炎，於6月24日過世。目前累計中重症1萬5266例、5595例死亡。

商品推薦