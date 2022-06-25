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本土確診數再下降 莊人祥曝「循環規則」：估這幾天3萬至4萬間

中央社／ 台北25日電
國內今增4萬293例本土確診，比昨天下降約17%。指揮中心發言人莊人祥說，通常週二、週三確診數最多、週五到週一較少，是個循環，預期這幾天就是3萬到4萬多之間。報系資料照／記者劉學聖攝影
國內今增4萬293例本土確診，比昨天下降約17%。指揮中心發言人莊人祥說，通常週二、週三確診數最多、週五到週一較少，是個循環，預期這幾天就是3萬到4萬多之間。報系資料照／記者劉學聖攝影

國內今天新增4萬293例COVID-19本土病例，比昨天下降約17%。指揮中心發言人莊人祥說，通常週二、週三確診數最多、週五到週一較少，是個循環，預期這幾天就是3萬到4萬多之間。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布國內新增4萬293例本土病例，境外移入病例增105例，死亡個案增151例。

關於接下來疫情走向，莊人祥說，通常最高都是週二、週三，之後就會下降，形成一個循環，週五到週一較低，預期這幾天大概就是3萬到4萬之間。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬3824床、空床6910床、空床率50.0%，其中台北區50.5%、北區53.5%、中區48.0%、南區38.6%、高屏區54.6%、東區67.2%；53家集中檢疫所共8131床、空床數5307床、空床率65.3%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2121床、空床率46.8%。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥

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