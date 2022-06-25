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台南+3603 醫院及長照機構禁止探病至6月30日後再檢討

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局表示考量社區仍然存在COVID-19傳播風險，至6月30日前，台南市各級醫院及住宿式長照機構維持禁止探病、探視，後續將視疫情發展進行滾動式調整。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局表示考量社區仍然存在COVID-19傳播風險，至6月30日前，台南市各級醫院及住宿式長照機構維持禁止探病、探視，後續將視疫情發展進行滾動式調整。圖／台南市衛生局提供

台南市衛生局宣布今(25)日新增3603名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至6月24日，台南市累計確診個案人數共23萬5679名，全年齡累計確診百分比為12.72%；已解除隔離20萬5363名、尚在隔離中3萬0316名。考量社區仍然存在COVID-19傳播風險，至6月30日前，台南市各級醫院及住宿式長照機構維持禁止探病、探視，後續將視疫情發展進行滾動式調整。

衛生局表示，6月27日(下周一)至7月3日(下周日)每日上午9點至12點，南區松柏育樂中心篩檢站將持續提供快篩陽性試劑判讀、看診及領藥服務，看診、領藥每日限額50位。出現疑似COVID-19症狀者，採鼻咽快篩；與醫師對於快篩陽性試劑未達成共識者，可於現場進行PCR採檢，南區松柏育樂中心地址位於南區南門路263號。

為鼓勵長者踴躍接種COVID-19疫苗，指揮中心昨已宣布接種不限廠牌、任何一劑次疫苗的65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品的活動延長至7月31日；衛生局呼籲市民透過 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 預約。

統計至今年6月24日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7%、82.3%、1.3%、68.1%、1.6%，總接種劑次4,526,326。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.65%、第2劑 6.19%；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.15%、第2劑83.75%、追加劑56.15%。

鼓勵打疫苗，接種不限廠牌、任何一劑次疫苗的65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品的活動延長至7月31日。圖／台南市衛生局提供
鼓勵打疫苗，接種不限廠牌、任何一劑次疫苗的65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，領取2劑單劑型家用快篩試劑及500元以下禮券或禮品的活動延長至7月31日。圖／台南市衛生局提供

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