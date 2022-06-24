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屏東今增2136例 提升第3、4劑接種率25日莫德納隨到隨打

中央社／ 屏東縣24日電

屏東COVID-19確診數逐步緩降，縣府仍建議接種疫苗提升保護力，明天將在屏東火車站及33個鄉鎮衛生所加開莫德納速打站，隨到隨打。

屏東縣政府發布新聞稿表示，今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2136人中，有1953人快篩陽判定確診，佔確診量91.4%；目前居家隔離2465人，居家照護累計9萬2777人。

屏東衛生局表示，目前疫苗施打率第1劑88.77%、第2劑80.69%、第3劑66.0%、第4劑1.8%。25日將在屏東火車站與33個鄉鎮衛生所開設莫德納速打站，無論第1、2、3、4劑均可施打，時間從上午8時30分至中午11時30分。

至於開放施打數量，衛生局指出，屏東火車站提供500劑疫苗，衛生所則無一定限制，民眾可先向各鄉鎮衛生所詢問。

縣府表示，輝瑞兒童疫苗第2劑將在27日起入校施打，首日施打學校包括高士國小、信義國小及仁愛國小，所有學校會在30日暑假前全數施打完畢，提升學童群體免疫力。若未能在校園施打疫苗的學生，家長也可帶到合約院所施打。

另外，縣府配合中央政策，為持續鼓勵長者接種疫苗，65歲以上長輩及55歲以上原住民，施打第1、2、3、4劑皆可領取500元禮券及2劑快篩試劑政策，將延長至7月31日。

新冠肺炎 COVID-19 屏東縣政府

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