北部地區新冠疫情趨緩 指揮中心降載專責病床開設比例

考量北部地區疫情漸緩，專責病床空床率偏高，為利病床妥善運用，指揮中心指揮官陳時中表示，即日起彈性調整台北區及北區專責病床開設比例，並將持續監測醫療量能，滾動調整各地區專責病床開設比例。

陳時中說，今年6月24日起，台北區包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣、金門縣，以及北區的桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，急性一般病床500床以上急救責任醫院開設專責病床，從原來20%至30%，彈性調整為10%至15%；200至499床急救責任醫院專責病床開設比例從10%至20%，彈性調整為5%至10%。

另台北區及北區之醫學中心及準醫學中心專責ICU開設數調整為15至20床。但前述專責病床開設比例仍須依傳染病防治網網區指揮官指示調整。

陳時中表示，即日起彈性調整台北區及北區專責病床開設比例，並將持續監測醫療量能，滾動調整各地區專責病床開設比例。圖／指揮中心提供

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