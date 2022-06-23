快訊

遠航董事長參與600億都更案 中和住戶擔心又出事

疫情高原期已過 陳其邁：緩降但仍會拖一段時間

中央社／ 高雄23日電
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影

高雄市今天新增6711例COVID-19本土個案，市長陳其邁表示，疫情高原期已過，正在緩步下降，但仍會拖一段時間，並受到病毒新變異株影響、擾動，而施打疫苗仍是有效防疫方式。

陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄市目前專責及負壓病房空床率54.2%，並呈持續上升趨勢，顯示出院者大於入院者，中重症比例及醫療需求也緩解，已度過疫情高原期。

陳其邁說，全球疫情趨緩，而台灣流行曲線與紐西蘭相似，不過疫情雖然緩步下降，但仍會「拖一個尾巴」，還會拖一段長時間，且持續受到病毒新變異株影響、擾動，施打疫苗仍是有效防疫方式。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，中央公布高雄市新增6722例，扣除11例境外移入或重複通報等轉銜個案，共新增6711例，整體確診數逐漸下降。

衛生局長黃志中說，目前高雄市專責及負壓病房有2295床，空床率54.2%，另有逾5萬人接受居家照護。

黃志中說，確診者居家照護或同住家人居家隔離期間，有就醫需求可預約通訊診療服務，醫師開處方後，可由親友代領藥，或由藥師送藥到府；截至21日，高雄市送藥到府件數已達1萬8564件，是全國各縣市最高。

陳其邁表示，除了疫情，也要留意登革熱防治，落實積水容器清除，出現發燒、骨頭痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等疑似症狀要就醫。另23日起猴痘公告為第2類法定傳染病，疑似個案須24小時內通報，有發燒、水泡、皮疹症狀要留意。

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁

延伸閱讀

達麗米樂樂購廣場盛大開幕 陳其邁宣示岡山告別蛋白區

海軍直升機重落地墜毀疑隱匿通報 陳其邁：現在救人為要

石斑禁銷大陸找出路 陳其邁推薦石斑魚薯條愈吃愈涮嘴

黃明昭繼任警政署長？陳其邁：中央人事安排未被告知

相關新聞

只收到一封簡訊 羅致政怨確診沒接到新北關懷電話

日前確診立委羅致政，剛解除隔離的便猛打新北市長侯友宜，今出席小英之友會活動致詞抱怨，自己確診都沒有收到新北市府任何一通關...

疫情高原期已過 陳其邁：緩降但仍會拖一段時間

高雄市今天新增6711例COVID-19本土個案，市長陳其邁表示，疫情高原期已過，正在緩步下降，但仍會拖一段時間，並受到...

新竹縣+1158！周末10場社區疫苗接種 8場可隨到隨打

新竹縣累計至昨天為止，全縣今年累計確診人數為8萬7221人，今天新增1158例陽性確診案例。新竹縣衛生局持續提供接種疫苗...

南投縣今確診死亡增8例 確診人數破5萬大關

南投縣今日公布確診死亡人數新增8人，累計死亡人數計132人，死亡年齡層90歲以上4人最多，其次是80至89歲的3人， 皆...

雲林今+1270 兒童莫德納疫苗第2劑已開打BNT再等等

雲林縣今天新增1270例本土確診個案，以斗六市279例最多，其次是虎尾鎮147例，其餘18鄉鎮則有16至98例，其中男性...

嘉義縣+1060人 58家藥局送藥到宅照護6千餘人

嘉義縣政府今天公布新增1060人確診，居家照護全縣58家藥局，服務累計6千餘人，藥師送藥到宅不懼惡犬，關心確診童加送布丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。