澎湖新增確診221例 全數輕症
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，澎湖縣政府今天公布新增221例確診，全數為輕症，其中以20至29歲40人所佔比例最多，累計確診案例達到6696例。
縣府指出，新增221例中，1例送集中檢疫所，其餘220例採居家照護；新增案例中，1例外籍、2例為非澎湖籍，其餘218例皆為澎湖籍，全縣以馬公市168例最多。
縣府表示，確診案例中，以20至29歲年齡層40例最多，年紀最小的是7個月大男嬰、最長為94歲女性，2人皆輕症，申請居家照護；目前累計確診有6696例，收治個案有1340人，解隔或出院有5349人。
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