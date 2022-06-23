弱勢家庭積欠兩月健保費 一家8口5人確診
苗栗縣頭份市衛生所21日接獲通報，邱姓一家8口弱勢家庭有5人確診，找不到窗口協助；衛生所人員昨上午前往邱家協助篩檢，並轉介醫院通報與開立藥物後送藥到家，下午市公所與代表會也送愛心物資，解決一家人吃的問題，幫度難關。
據了解，邱家唯一智能正常的戶長上月病故，留下智能不足的妻子及7名子女，大兒子當兵，大女兒在工廠上班，年紀最小均已成年的小女兒與小兒子，兩人工作不定常離家閒晃，另有姊妹3人因精神障礙目前每天都在日照中心復健；一家8口經濟困難，除了軍職的大兒子，全家人健保積欠2個月，無法使用健保，家中也沒有交通工具可前往就醫。
衛生所主任徐春仕指出，21日下午接獲通報即致電給邱母，詢問是否安排就醫，她表示只有咳嗽，不用去急診，然後給她視訊合約機構電話，請她打過去給醫生看判別是否確診及就醫，但在溝通過程發現仍有問題，只好請里長到府提供快篩及關懷包。
昨天上午，里長回傳篩檢圖示有異，加上邱母有溝通問題，決定與護理人員前往邱家重新協助篩檢，最後發現全家有5人確診 ，當下轉介重光醫院通報與開立藥物。除告知她們不要任意外出，隔離期間並由衛生所隔離專責窗口黃姓公衛護理人員每天電話關懷，民生與醫療協助也勞請里長提供即時服務。
徐春仕說，昨天下午市公所與代表會已分送民生物資，支援邱家人吃的問題，同時也感謝重光醫院、祥安診所協助，吸收所有醫療費用。
▪【疫情專題】6月22日新增本土52,213例、境外移入33例 確診死亡171例
▪【整理包】「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言