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弱勢家庭積欠兩月健保費 一家8口5人確診

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
衛生所隔離專責窗口黃姓公衛護理人員除告知不要任意外出，隔離期間也會每天電話關懷。圖／頭份市衛生所提供
衛生所隔離專責窗口黃姓公衛護理人員除告知不要任意外出，隔離期間也會每天電話關懷。圖／頭份市衛生所提供

苗栗縣頭份市衛生所21日接獲通報，邱姓一家8口弱勢家庭有5人確診，找不到窗口協助；衛生所人員昨上午前往邱家協助篩檢，並轉介醫院通報與開立藥物後送藥到家，下午市公所與代表會也送愛心物資，解決一家人吃的問題，幫度難關。

據了解，邱家唯一智能正常的戶長上月病故，留下智能不足的妻子及7名子女，大兒子當兵，大女兒在工廠上班，年紀最小均已成年的小女兒與小兒子，兩人工作不定常離家閒晃，另有姊妹3人因精神障礙目前每天都在日照中心復健；一家8口經濟困難，除了軍職的大兒子，全家人健保積欠2個月，無法使用健保，家中也沒有交通工具可前往就醫。

衛生所主任徐春仕指出，21日下午接獲通報即致電給邱母，詢問是否安排就醫，她表示只有咳嗽，不用去急診，然後給她視訊合約機構電話，請她打過去給醫生看判別是否確診及就醫，但在溝通過程發現仍有問題，只好請里長到府提供快篩及關懷包。

昨天上午，里長回傳篩檢圖示有異，加上邱母有溝通問題，決定與護理人員前往邱家重新協助篩檢，最後發現全家有5人確診 ，當下轉介重光醫院通報與開立藥物。除告知她們不要任意外出，隔離期間並由衛生所隔離專責窗口黃姓公衛護理人員每天電話關懷，民生與醫療協助也勞請里長提供即時服務。

徐春仕說，昨天下午市公所與代表會已分送民生物資，支援邱家人吃的問題，同時也感謝重光醫院、祥安診所協助，吸收所有醫療費用。

頭份市衛生所人員昨天將藥物送到邱家，並告知隔離期間也會每天以電話關懷。圖／頭份市衛生所提供
頭份市衛生所人員昨天將藥物送到邱家，並告知隔離期間也會每天以電話關懷。圖／頭份市衛生所提供
昨天下午頭份市公所與代表會也分送民生物資，支援邱家人隔離期間吃的問題。圖／頭份市衛生所提供
昨天下午頭份市公所與代表會也分送民生物資，支援邱家人隔離期間吃的問題。圖／頭份市衛生所提供

新冠肺炎 COVID-19 弱勢家庭 健保

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