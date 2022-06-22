彰化護理人員控染疫無感控 醫院：已依中央規定處理

有護理人員指彰化一間醫院精神科病房至少130人染疫，但後續沒有感控措施，且1名護理人員須照顧約20名病人；院方表示，已依中央規定處理，1名護理人員也只須照顧15名病人。

有護理人員今天向媒體爆料指稱，彰化一間醫院精神科病房近來有患者出現呼吸道症狀，院方進行採檢後確認至少130人為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，但院方後續卻無相關感控措施，且1名護理人員須照顧約20名病人，身心俱疲。

這名護理人員指出，她們不僅擔憂是否會傳染給家人，還須忍受病人言語上羞辱及惡意攻擊，也曾告知單位主管，但僅得到沒辦法的回應，聯絡1922尋求協助，卻獲得「你要去找院長談，或找勞工局投訴」等毫無幫忙的回應，讓人感到求助無門。

遭指控的醫院也回應指出，6月9日發現精神科慢性病房有病人出現症狀時，院方主動幫全部病人進行採檢，將檢驗結果立即通報衛生主管機關，同時依中央指示，精神科確診病人採就地收治原則，其中有9名病人因病情變化曾轉到專責病房，其中8人因病情穩定又轉回精神科病房。

醫院表示，為因應輕症或無症狀的精神科慢性病人就地收治，緩解醫療人員照護壓力，醫院也關閉1個精神科急性病房區、調派12名護理人力加入照護，1名病人只須照顧15名病人，另有10名護佐人員共同照護。

彰化縣衛生局醫政科一名人員接受中央社記者電訪指出，接獲通報院方的感控人員已依中央指示處理相關的感控措施，且醫院每天都會回報處理方式，也依規定開出抗病毒藥物給確診病人服用，由於大部分病人都是輕症，依中央指示採取就地安置，另由醫院感控人員控制風險。

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