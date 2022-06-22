獨／二度感染醫護Ct值1X 被迫「帶病上陣」照顧病患

醫療量能吃緊，醫護人員就算確診仍要繼續值班，台北市卻出現一名醫護人員已二次確診且Ct值僅10幾，遭要求繼續上班照顧病人，讓他批評「你的家人敢讓Ct值10幾的護理師照顧嗎？」衛生局未正面回應解決方法，堅持稱二度感染配套待中央明列，有疑慮「就去看醫生」。議員批評，北市府應該拿出態度，「難道萬一出事，又再甩鍋給中央？」

原本依據「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」解除隔離者，即可返回工作。居家照護者如為醫事人員，不受「COVID-19確診個案居家照護管理指引」之解除隔離治療條件限制。隨著二度感染越來越多，如今指揮中心專家會議達成共識，兩周內出現症狀大多屬於原病程復發，超過三個月屬於二次感染，詳細配套近期將明列。

北市一名醫護人員指出，他分別於5月、6月確診，他得知自己再次確診且Ct值10幾，立刻向主管通報，但主管告訴他醫事人員二次感染不需隔離，若還是不舒服的話，可去急診由醫師判定，或是自行請病假，因此請他繼續工作。

該名醫護表示，他還親自致電給衛生局和疾管局確認，雙方都告訴他不需隔離、可以上班，令他不解這個政策，批評「如果是你的家人，敢給二次染疫Ct值10幾的護理師照顧嗎？」

該名醫護表示，他只能強忍不適並戴N95口罩照顧病人，實在撐不下去才前往急診，經醫生診斷後因為症狀嚴重而收治住院，由於沒有隔離通知書或是政府發的相關文件，所以只能請病假被扣薪。

該名醫護批評，政府遲遲未訂出復發、二次確診的相關細節，導致這些人，有機會傳染給原本不需要染疫的人，「政府有為這些人的健康與生命負起應有的責任嗎？」尤其特別將二次確診醫事人員排除隔離，讓許多同仁在自己不願意的狀況下，被迫成為傳播者，承受心理壓力。

台北市衛生局發言人紀玉秋表示，中央近期將明列二次感染配套措施，Ct值只是一個指標，還要再評估臨床症狀、是否在高風險工作場域等；至於目前若有懷疑二度感染者、或是Ct值低等有疑慮者，「就去看醫生」，尋求醫生評估，經醫生判定二次感染後，仍可採取隔離、居家照顧等隔離治療。

議員耿葳表示，現在醫護人力是否不足，才會導致醫護需要「帶病上陣」？批評市府還在等待中央定義，是甩鍋中央，反而導致醫療第一線和病患自己承擔，呼籲北市府要拿出態度，應該自行訂出配套措施，「難道萬一出事，又再甩鍋給中央？」

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