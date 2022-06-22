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打破無敵星星迷思 醫曝二次感染機率、可能時間

聯合新聞網／ 綜合報導
根據資料顯示，確診後還是有可能再次染疫。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片
根據資料顯示，確診後還是有可能再次染疫。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情持續延燒，不少人都不幸染疫，而醫師也出面破解「無敵星星」的迷思。胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書上發文，強調疫苗的接種，尤其「打滿第三劑」是相當重要的事。

黃軒醫師在臉書上發文，替大家解開以下疑惑：

1、確診後，再次感染的機率多高？
2、多久之後，才容易會有再次感染？
3、再次感染，影響到的器官、死亡率、住院率、後遺症的機會有哪些？
4、如何防止再次感染重症住院？

黃軒醫師提到，Omicron病毒除了傳播力變強，再次感染的風險也增加。根據英國國家統計局自2021年12月20日至2022年1月9日的資料顯示，可以發現Omicron的重複感染風險是Delta的16倍。

美國研究再次感染的機率

美國分析560萬（5693208）的病例資料，這些人包括以下：

第一次確診病例：25萬人（257427）
再次感染病例：3萬多人（38926）
控制組（沒有確診的病人）：53萬人（5396855）

1、再次感染的人數和機率

第二次感染：36417（12.29%）
第三次感染：2263（0.76%）
第四次以上感染：246（0.08%）

2、時間隔多久？才會有再次感染？

第一次感染～第二次感染：其再次感染的天數常落在79天（48到119天）
第二次感染～第三次感染：其再次感染的天數常落在65天（43到97天）

顯然如果感染了新冠肺炎，在2到2.5個月內，再次感染機會是很高的，且「得到第三次感染的時間，會比第二次感染的時間更短」。

3、再次感染，對各器官／身心影響增加的影響

肺臟：增加5.0%的肺臟疾病
心臟：增加5.0%的心臟疾病
血液：增加2.6%的血液疾病
疲憊：增加3.3%的心力憔悴
精神：增加12.1%的精神壓力
糖尿病：增加2.2%的糖尿病
神經系統：增加3.6%神經疾病

從資料可以發現，再次感染對於病人的精神壓力增加不少，影響也是最大的。

4、再次感染，住院、死亡和後遺症影響

若和第一次感染相比，再次感染在6個月內的住院、死亡和後遺症機率都會增加。死亡率增加2.38%、住院率增加9.5%、新冠肺炎相關後遺症增加了19.6%。

5、多次的再次感染

如果和控制組（沒有確診病例）比較，得到至少一項後遺症相關的機會：

第一次感染：8.4%
第二次感染：23.4%
第三次感染以上：36.3%

從資料可以發現，第二次的再次感染，其得到後遺症的機率比第一次增加，而第三次以上的再次感染，更是比第二次的再次感染增加更多。

根據美國CDC最新研究，接種疫苗防止再次感染

1、在Alpha、Delta流行時期

打滿二劑疫苗，可防再次感染引起住院的保護力：47%
打滿第三劑（加強劑）的保護力：57%

2、在Omicron流行時期

打滿二劑疫苗，可防再次感染引起住院的保護力：35%
打滿第三劑（加強劑）的保護力：68%

在貼文的最後，黃軒醫師強調疫苗接種的重要性，「疫苗接種，尤其是打滿第三劑（加強劑），是很重要關鍵的，這樣大家都懂了嗎？」

新冠肺炎 COVID-19 Omicron

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